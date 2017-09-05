Президент Росії Володимир Путін упевнений, що в КНДР «їстимуть траву», але не відмовляться від розробки ядерної зброї, так як пам'ятають історію Іраку, який відмовився від виробництва зброї масового ураження.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку Путін висловив на прес-конференції в Китаї.

Зокрема, президент РФ нагадав про Ірак і його президента Саддама Хусейна.

«Країна зруйнована, сам Саддам Хусейн повішений. Послухайте, це ж всі знають, це всі пам'ятають. І в Північній Кореї це добре знають і пам'ятають», - сказав Путін.

«І ви думаєте, що через прийняття якихось санкцій Північна Корея відмовиться від того курсу, який вона взяла на створення зброї масового знищення?», - додав він.

За словами президента РФ, Росія засуджує ці «вправи» з боку Північної Кореї, оскільки вони «носять провокаційний характер».

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У той же час він вважає, що «застосування будь-яких санкцій у даному разі вже є марним і неефективним».

«Так вони, як я вчора сказав на зустрічі зі своїми колегами, траву їстимуть, розумієте? Але не відмовляться від цієї програми, якщо не почуватимуть себе в безпеці», - сказав Путін.

За його словами, з Північною Кореєю потрібно вести діалог, вона не повинна побоюватися за свою безпеку.

«Потрібно вести справу до діалогу між усіма зацікавленими сторонами. Потрібно, щоб в усіх учасників цього процесу, в тому числі у Північній Кореї, не було жодних думок, які були б пов'язані з загрозою знищення, а навпаки, щоб усі сторони конфлікту стали на шлях співпраці», - зазначив Путін.

Він переконаний, що «в цих умовах і в цій ситуації нагнітання військової істерії є абсолютно безглуздим, і це «тупиковий шлях».

Путін нагадав, у КНДР є й інші види зброї - артилерія і реактивні системи залпового вогню, проти яких безглузде застосування протиракетної техніки.

«У цих умовах нагнітання військової істерії до добра не доведе. Це все може призвести до глобальної планетарної катастрофи. І до величезної кількості людських жертв», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня влада Північної Кореї офіційно оголосила про успішні випробування водневої бомби, яку, як стверджує Пхеньян, можна буде доставити за допомогою наявних у КНДР балістичних ракет. Крім того, влада країни регулярно проводить випробування балістичних та інших ракет.

Випробування водневої бомби Пхеньяном засудили НАТО, Європейський Союз, ОБСЄ та ряд світових лідерів.

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон виступили за посилення санкцій ЄС щодо Північної Кореї.

У Міністерстві фінансів США заявили, що підготують пакет санкцій проти КНДР з метою економічної ізоляції цієї країни.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав дії Пхеньяна ворожими і небезпечними для США. Він заявив, що, крім розширення санкцій проти КНДР, розглядає можливість припинення торговельних відносин з країнами, які ведуть з нею бізнес.

Також у США очікують, що 11 вересня Рада безпеки ООН підтримає нові санкції проти КНДР.