Nissan представив оновлений електромобіль Leaf (фото, відео)

Японський автовиробник Nissan представив оновлену модель електромобіля Leaf. Модель відрізняється від попереднього покоління як зовнішнім виглядом, так і «начинкою», повідомляє N+1 з посиланням на Engadget.

Nissan Leaf, який серійно випускається з 2010 року, став одним із перших і доступних у багатьох країнах сучасних електромобілів, що масово випускаються - станом на грудень 2016 року було продано 250 тисяч екземплярів. Ця модель першою з електромобілів перемогла в конкурсі "Європейський автомобіль року (у 2011 році). З найближчих конкурентів-"однокласників" Leaf можна згадати Tesla Model 3 і Chevrolet Bolt.

Новий Nissan Leaf модельного ряду 2018 року отримав повністю новий дизайн та батарею. Тепер електромобіль на одному заряді батареї на 40 кіловат-годину може проїхати до 240 кілометрів за американським циклом EPA (попередні моделі в залежності від модифікацій проїжджали від 130 до 170 кілометрів з батареєю на 30 кіловат-годину). Під капотом у Leaf 110-кіловатний синхронний електродвигун, в той час, як старі моделі оснащувалися 80-кіловатним мотором.

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Електромобіль отримав функцію ProPilot, яка дозволяє частково автоматизувати водіння на другому рівні класифікації SAE: машина може самостійно паркуватися і їхати під управлінням комп'ютера в деяких простих ситуаціях.

Крім того, інженери Nissan вперше представили систему e-Pedal, завдяки якій водій може керувати автомобілем лише за допомогою педалі акселератора - при натисканні машина буде прискорюватися, при послабленні натискання сповільниться, а якщо прибрати ногу з педалі зовсім, то Leaf повністю зупиниться, причому автомобіль не вимагає натиснення на педаль гальма навіть при зупинці на схилі. При цьому представники Nissan відзначили, що при необхідності екстреного гальмування штатна педаль гальма, як і раніше доступна водієві в будь-який час.

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Раніше представники Nissan використовували Leaf в тому числі як випробувальну платформу для безпілотних автомобілів. Вони продемонстрували систему допомоги безпілотним автомобілям, в якій задіяні консультанти, що працюють віддалено, а також розповіли про плани щодо випробування безпілотних Leaf на вулицях Лондона.