Постраждалих від землетрусу українців не депортуватимуть із Італії

Дипломати України домовилися з міграційною службою Італії не депортувати українців, які постраждали від землетрусу і втратили свої документи.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у Посольстві України в Італії.

“Досягнуто важливої домовленості, що міграційні служби не депортуватимуть громадян України, які проживали на території постраждалого регіону і внаслідок трагедії втратили відповідні документи”, - зазначається у повідомленні посольства.

Згідно з повідомленням, сьогодні по завершенні формальностей, пов’язаних з похованням однієї із загиблих українок – Анни Парубок – радник з консульських питань Руслан СЕМЕНЧЕНКО та радник посольства Василь ШВЕЦЬ відвідали регіон Абруццо і провели зустрічі з представниками італійської влади та постраждалими українцями.

У ході зустрічей з представниками влади було підтверджено, що станом на сьогодні загиблими вважаються дві українки: Анна Парубок та Марія Чернова. Італійська сторона також повідомила, що списки постраждалих осіб будуть оприлюднені орієнтовно 17 квітня о 16.00 за місцевим часом (17.00 за київським часом – УНІАН).

У ході поїздки представники посольства також відвідали два наметових містечка: Д’Арні та Сант Ілія, де зараз проживають відповідно 16 та 5 українців. Представники посольства пересвідчились, що постраждалих громадян забезпечено усім необхідним, зокрема, теплими речами, триразовим харчуванням та мобільним зв’язком для безкоштовних дзвінків в Україну

У ході розмов постраждалі громадяни висловили задоволення наявними у містечках умовами і додаткових прохань або скарг не мали, йдеться у повідомленні.

Адміністрація містечок повідомила, що у вигляді гуманітарної допомоги приймається виключно нова продукція, а старі речі до наметового містечка не потрапляють.

17 квітня представники посольства планують відвідати лікарню у місті Терамо, де перебуває ще одна постраждала українка – Уляна БРІК, стан якої лікарі називають стабільним.

Крім того, дипломати планують відвідати місто Пескара, де заплановані зустрічі з префектом, заступником мера і постраждалими громадянами України, що проживають у готелях міста.

“Під час поїздки регіоном і перебування у наметових містечках жодного представника дипустанов інших держав помічено не було”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у результаті землетрусу в регіоні Абруццо в ніч з 5 на 6 квітня та повторних поштовхів 7 квітня, повністю зруйноване місто Аквіла. За даними МЗС, двоє громадян України загинули. Загалом кількість жертв сягає 1500 осіб, понад 70 тис. осіб втратили свої домівки.

14 квітня УНІАН повідомив про те, що українці в Італії вважають, що Україна у ситуації після землетрусу продемонструвала байдужість до своїх співвітчизників у той час, як представники дипломатичних установ інших держав, зокрема, Румунії та Росії одразу після надзвичайного лиха працювали на місці трагедії.

Після цього МЗС заявило про безпідставність таких обвинувачень.