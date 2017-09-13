Померла депутат Держдуми

Померла депутат Державної думи РФ, завідувач кафедри акушерства і гінекології Сибірського державного медичного університету Ірина Євтушенко.

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"Колектив Сибірського державного медичного університету висловлює співчуття рідним та близьким з приводу смерті депутата Державної Думи РФ, завідувачки кафедри акушерства і гінекології, доктора медичних наук, професора Ірини Дмитрівни Євтушенко", — йдеться у повідомленні, яке передає РИА Новости.

Повідомляється також, що у 2016 році Євтушенко стала депутатом Держдуми шостого скликання в складі федерального списку кандидатів, висунутого партією "Єдина Росія". Вона була членом комітету Держдуми з міжнародних справ.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2017 року в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки.

New York Post повідомив, що Чуркін помер 20 лютого вранці за місцевим часом в будівлі російського диппредставництва на Манхеттені через проблеми із серцем.