Лобове зіткнення поїздів у Мексиці: поранені 100 пасажирів

Більш як 100 осіб постраждали в результаті лобового зіткнення двох приміських потягів біля мексиканської столиці міста Мехіко.

Як передає ІТАР-ТАСС, з місця події евакуйовано понад 170 людей, більшість з яких перебували в стані шоку. Їх перевезено на машинах швидкої допомоги до найближчих лікарень. Повідомлень про загиблих немає.

За словами одного з постраждалих, поїзд зупинявся двічі в тунелі, і під час другої вимушеної зупинки й сталося зіткнення, повідомляють місцеві радіостанції. Розпочато розслідування причин катастрофи.