Зловмисник, який захопив літак на Ямайці, здався владі

Зловмисник, який сьогодні захопив літак в аеропорту Ямайки і що вимагав вильоту на Кубу, здався поліції.

Як передає РІА «Новости»,усіх членів екіпажу, які залишалися на борту як заручники, звільнено. Ніхто з них не постраждав.

Захоплення літака канадської авіакомпанії CanJet Airlines, на борту якого перебували 182 людини (174 пасажири та 8 членів екіпажу), сталося в міжнародному аеропорту Sangster у місті Монтего-Бей, розташованому на північному заході острова Ямайка в Карибському морі, в той момент, коли люди піднімалися на борт для посадки. Невідомий, озброєний вогнепальною зброєю, проник на борт літака Boeing 737, який готувався до вильоту в канадський Галіфакс.

Усім пасажирам і двом членам екіпажу вдалося залишити літак. Шестеро членів екіпажу до останнього моменту залишалися в заручниках. За даними влади Ямайки, зловмисник не є терористом, це місцевий житель, імовірно, психічно хворий. У переговорах про звільнення заручників брали участь прем`єр-міністр Ямайки Брюс ГОЛДІНГ і міністр національної безпеки, а також батько загарбника.