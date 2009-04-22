Маоїсти звільнили потяг із сотнями пасажирів

Бойовики Компартії Індії (маоїсти), що захопили в середу вранці пасажирський потяг із сотнями пасажирів, звільнили його, повідомляє РІА «Новости».

"Потяг звільнено об 11.40 і він продовжить шлях у пункт призначення, ніхто з пасажирів не постраждав", - сказав представник адміністрації округу Латехар у штаті Джаркханд Сарвенду ТАТХАГАТ.

Представник міністерства залізниць Індії Аніль САКСЕНА, в свою чергу повідомив, що добитися звільнення потягу вдалося шляхом переговорів.

Потяг сполученням Баркхана-Мугалсарай, в якому, за уточненими даними, знаходилося 400-500 чоловік, був захоплений при перетині малонаселеної лісистої місцевості в окрузі Латехар східного штату Джаркханд, впродовж останніх років охопленого заколотом лівих екстремістів.

Маоїсти різко активізувалися напередодні другого етапу виборів до парламенту Індії, який пройде в четвер. Бунтівники, які орудують у цій частині країни, оголосили бойкот виборам.

У середу вони атакували в сусідньому з Джаркхандом штаті Біхар школу, контору районний департамент розвитку і спалили п`ять вантажівок з товарами, вбивши при цьому одного водія.

Заступник голови поліції Біхара НІЛАМАНІ, виступаючи в ефірі приватного індійського телеканалу, припустив, що новий сплеск насильства є реакцією бойовиків на невдалу спробу зірвати перший етап виборів 16 квітня.

Перший етап виборів, що проходив у цих районах, також супроводжувався вилазками маоїстів, які влаштовували засідки на поліцейських, палили виборчі дільниці і знищували електронні урни для голосування. Жертвами насильства тоді стали 18 чоловік.

Маоїсти оголосили своєю метою "звільнення сільської бідноти від гніту капіталістів". Вони базуються в лісах на сході, півночі і в центрі Індії, влаштовують диверсії і вилазки проти співробітників правоохоронних органів.

Деякі віддалені райони знаходяться під повним контролем бойовиків, які прагнуть створити непідконтрольний офіційній владі "червоний коридор" від Непалу до південної Індії. Уряд Індії оголосив їх однією з головних погроз національній безпеці.