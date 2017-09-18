ЗМІ оприлюднили знімок та ім’я другого підозрюваного в організації теракту в Лондоні

Британські ЗМІ оприлюднили знімок одного з підозрюваних в організації вибуху в лондонському метрополітені – 21-річного чоловіка, ідентифікованого як Яя Фаррух. Він виявився біженцем з Сирії, повідомляє ЄвроПравда з посиланням на Independent.

Читайте такожВибух у метро Лондона: поліція затримала 18-річного підозрюваногоФарруха та ще одного 18-річного біженця з Іраку, імені якого наразі не розголошують, в даний час допитує поліція. Зі сторінки Фарруха у соцмережі стало відомо, що він виходець з столиці Сирії Дамаска.

Обоє підозрюваних – вихованці відомих у Британії прийомних батьків - Пенелопи та Річарда Джонсів. За своє життя вони допомогли сотням сиріт та були нагороджені орденом Британської імперії.

Їхній будинок у графстві Суррей продовжує залишатися в оточенні поліції. У суботу у ньому відбулися обшуки.

Обох біженців підозрюють у причетності до п’ятничного теракту на станції лондонського метро Parsons Green. Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою постраждали 29 осіб.

Першим поліція затримала 18-річного підозрюваного у приморському місті Дувр. Там він, імовірно, хотів придбати квиток до французького Кале.