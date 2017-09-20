Міноборони РФ звинуватило США в організації наступу бойовиків в Сирії на російських військових

19:03, 20 вересня 2017
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У російському Міноборони заявили, що наступ організували американські спецслужби.

Ілюстрація / REUTERS

У Міноборони РФ звинуватили США в організації наступу «бойовиків» на урядові війська, під час якого поранення отримали російські спецпризначенців, пише «Meduza» із посиланням на російське оборонне відомство.

У генштабі РФ заявили, що «даний наступ ініційовано американськими спецслужбами, щоб зупинити просування урядових військ на схід від Дейр-ез-Зора, яке успішно розвивається».

Як повідомляв УНІАН раніше, урядовим військам Сирії та їхнім союзникам вдалося очистити від бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) частину приміських кварталів східносирійського міста Дейр-ез-Зор.

В сирійській армії, звільнено було квартал Ель-Джафра. Ця частина приміської зони розташована на західному березі річки Євфрат. Загони бойовиків ІД змогли врятуватися, перебравшись на другий берег річки, кажуть сирійські військові.

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Теги: #Сирія#Російські війська в Сирії#бойовики ІД#війська РФ в Сирії#війська США в Сирії