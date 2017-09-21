37 країн світу потребують термінової продовольчої допомоги через конфлікти і стихійні лиха - ООН

Конфлікти й екстремальні погодні умови призвели в 2017 році до того, що 37 країн світу потребують термінової міжнародної продовольчої допомоги.

Як повідомляє Центр новин ООН, про це йдеться в новій доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО) «Прогноз на врожай і ситуація з продовольством».

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Зокрема, автори доповіді відзначають, що урагани в Карибському басейні і повені в Західній Африці обернулися різким скороченням виробництва продуктів харчування в 2017 році і, відповідно, зростанням кількості людей, які потребують зовнішньої допомоги.

У зв'язку з цим сказано, що з 37 країн, які відчувають дефіцит продовольства, 28 розташовані в Африці. Найважча ситуація на африканському континенті склалася в Сомалі, Нігерії, Лівії, Кенії, Джібуті, Бурунді, Центральноафриканській Республіці, Чаді й Південному Судані. Допомоги ззовні потребують також жителі Іраку, Гаїті, Пакистану, Ємену й Сирії.

Також йдеться про те, що в цілому глобальне виробництво зернових в 2017 році становить 2611 млн т. На продовольчу ситуацію у світі позитивний вплив матиме багатий урожай зерна в Латинській Америці і в країнах на півдні Африки.