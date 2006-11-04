Росія відзначає День народної єдності

Росія відзначає сьогодні День народної єдності.

Державне свято День народної єдності було встановлене на згадку про події 1612 року, коли народне ополчення на чолі з Мініним і Пожарським визволило Москву від польської інтервенції, передає ІТАР-ТАСС.

Ця дата вважається однією з найважливіших в історії Росії. Події 1612 року ознаменували собою завершення так званого Смутного часу - найглибшої кризи, що вразила Московську державу. Новий "червоний день календаря", за рішенням російського парламенту, започатковано наприкінці 2004 року.

День народної єдності відзначається лише вдруге, але вже має свої традиції. Одна з них - покладання квітів до пам`ятника народним героям Мініну і Пожарському на Червоній площі.