Французькі політики, які відкривали "представництво ДНР" в Марселі, їздили на окупований Донбас - СБУ

П'ятеро французьких громадян, які були присутні на церемонії відкриття так званого представництва "ДНР" у Марселі (Франція), раніше відвідували окуповані частини Донбасу і Росію. Про це повідомляє прес-центр СБУ на сторінці в Facebook.

Зазначається, що участь у відкритті в Марселі фейкового представництва терористичної організації «ДНР» взяли маргінальні французькі політики та експерти, які фінансуються Кремлем.

"СБ України добре відомі особи п’яти французьких громадян, які були присутні на «церемонії відкриття центру ДНР» у Марселі. «Голова центру» Хубер Файяр разом з «однодумцями» Крістіаном Бореллі та Крістіаною Пуйоль прибули до «ДНР» влітку 2017 року через територію Росії. У Москві вони, зокрема, мали зустріч зі зрадницею України Наталією Поклонською, актрисою «home-video». В тимчасово окупованому Донецьку «делегація» підписала угоду щодо відкриття «центру» з так званою в.о. міністра закордонних справ «ДНР» Ніканоровою", - йдеться у повідомленні.

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Також на відкритті «представництва» був присутній президент об’єднання «Моя країна Франція» Жак Клостерман, який відвідував ОРДЛО ще у 2016 році, коли його структура входила до «Національного фронту». Перед виборами 2017 року це об’єднання було виключено з коаліції Марін Ле Пен.

П’ятий «почесний гість» відкриття «центру» Ксав’є Моро – французький аналітик та військовий експерт. За останній час неодноразово озвучував тези вигідні кремлівській пропаганді та організовував публічні заходи за гроші російських спецслужб.

"На сьогодні після публічної заяви Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо відкриття у Марселі фейкового «центру ДНР» французьке МЗС офіційно звернулося до правоохоронних органів країни перевірити законність відкриття на території Франції представництва терористичної організації", - підсумували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у французькому Марселі зареєстрували представництво контрольованих Росією бойовиків "ДНР" як громадське об'єднання, але не збираються надавати поплічникам Кремля дипломатичний статус.