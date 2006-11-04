Палестинські бойовики відновлять акції смертників

Палестинські терористичні угруповання "Бригади мучеників аль-Акси" (бойове крило руху ФАТХ) і "Ісламський джихад" увечері 4 листопада оголосили Ізраїлю ультиматум, пише Jerusalem Post.

Бойовики вимагають протягом 48 годин припинити операцію ЦАХАЛу в секторі Газа. Інакше вони загрожують відновити проведення терактів з використанням смертників.

До заяви цих угруповань також приєдналися бойовики "Бригад аль-Кудса" і "Комітетів народного опору". Всі разом вони пообіцяли "використовувати всю свою потугу для протидії вторгненню окупантів".

Крім того, терористи повідомили, що продовження ізраїльської операції в секторі Газа може зірвати обмін полоненого ізраїльтянина на палестинських ув`язнених.

ЦАХАЛ вже кілька днів веде на палестинських територіях операцію "Осінні хмари", упродовж якої вже знищено кілька десятків палестинців. Армійське командування заявляє, що метою військових є склади зброї, ракетні установки і лідери терористів.

Останній теракт з використанням смертника палестинці провели в квітні 2006 року в Тель-Авіві. Тоді загинули десятеро і були поранені ще десятки людей.

Лента.ру