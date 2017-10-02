Референдум у Каталонії: у Барселоні тисячі студентів вийшли на підтримку результатів голосування (фото)

У Барселоні на акцію підтримки результатів референдуму щодо незалежності Каталонії вийшли тисячі студентів, пише «Громадське».

Організаторами мітингу став громадський рух «Університет за республіку».

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Студенти пройшли від університету до головної центральній площі Барселони — площі Каталонії та викрикували гасла «Ми проголосували!» та «Хай живе незалежність!».

Зазначається, що це перший мітинг після оголошення результатів.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Європейській комісії заявляють, що референдум щодо незалежності Каталонії є незаконним, і закликають всі сторони до діалогу. Відповідну заяву зробив у понеділок в Брюсселі речник Європейської комісії Маргарітіс Шінас.

«Вчорашнє голосування в Каталонії було незаконним в рамках Конституції Іспанії. Для Європейської комісії, і як про це постійно говорить президент Юнкер, це є внутрішньою справою Іспанії, яка має бути вирішена у відповідності до конституційного порядку Іспанії», - заявив він.

За здобуття незалежності Каталонії від Іспанії проголосували 90 відсотків жителів регіону, які брали участь у референдумі. За останніми даними влади Каталонії у сутичках з поліцією під час проведення референдуму постраждали 844 людини. Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що каталонці досягли свого права на суверенітет. Він пообіцяв, що в найближчі кілька днів результати референдуму будуть передані в парламент Каталонії для прийняття рішення у відповідності до закону про референдум.