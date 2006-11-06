Буш назвав смертний вирок Хусейну ”великим досягненням”

Президент США Джордж БУШ вітає смертний вирок Саддаму ХУСЕЙНУ, назвавши його "великим досягненням" і "важливою віхою в розвитку Іраку", що знаменує заміну влади тирана на владу закону.

Як зазначає Газета.ру, Дж.БУШ заявив, що смертний вирок С.ХУСЕЙНУ - важливе просування у напрямку до демократії, наголосивши, що до неї залишається ще довгий шлях.

При цьому американський президент додав, виступаючи в прямому ефірі CNN з Техасу, де перебуває з поїздкою напередодні проміжних виборів до Конгресу, що США - були "разом з Іраком" і "залишаються разом з Іраком".

Дж.БУШ особливо відзначив роль і мужність співробітників іракських сил безпеки та американських солдатів у цьому досягненні.

Буш подякував їм, "їхньому подвигу" та їхнім матерям. "Без вас - не було б сьогоднішнього вердикту", - сказав Дж.БУШ.

Нагадаємо, в неділю С.ХУСЕЙН був засуджений до смертної страти через повішення за злочини проти людяності і геноцид.