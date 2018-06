Depeche Mode може отримати місце в легендарному Залі слави рок-н-ролу

Названо номінантів на включення до Зали слави рок-н-ролу. Як передає The New York Times, до списоку потрапили такі групи, як Radiohead, Depeche Mode і Rage Against The Machine.

Крім того, номіновані співачки Ніна Симон і Розетта Тарп (обидві – посмертно), а також співачка Кейт Буш і репер LL Cool J.

Читайте такожАтмосферна робота: соліста Depeche Mode відправили в космос в новому кліпі (відео)

У число претендентів увійшли і групи Eurythmics, Dire Straits, J. Geils Band, Bon Jovi, Judas Priest, The Moody Blues.

Музиканти можуть номінуватися на включення в Зал слави рок-н-ролу через 25 років після випуску свого першого запису. Короткий список складається спеціальним комітетом. Далі проходить голосування, в якому беруть участь і звичайні глядачі, і близько 900 артистів, істориків та представників індустрії музики. Переможців оголошують в грудні.

У 2016 році стало відомо, що Тупак Шакур і група Yes включені в Зал слави рок-н-ролу.