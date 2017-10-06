Телефон глави апарату Білого Дому могли прослуховувати - Politico

Хакери або іноземні урядові структури могли отримати доступ до переговорів глави апарату Білого дому Джона Келлі по особистому телефону. Про це повідомили співробітники адміністрації, пише Politico.

За їх відомостями, отриманими від кількох офіційних представників, до такого висновку прийшли технічні спеціалісти, які обслуговують адміністрацію, після того, як сам Дж.Келлі влітку поточного року звернувся до них у зв'язку з неполадками в телефоні. На думку експертів, телефон міг бути зламаний ще в грудні минулого року.

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Сам Келлі зазначив, що з тих пір, як перейшов на роботу в Білий дім, не використовував свій мобільний телефон. Джерело видання повідомило, що глава апарату Білого дому покладався на службові засоби зв'язку для робочої комунікації.

Як повідомляв УНІАН, хакери, залучені Пентагоном в рамках спеціальної програми перевірки кібербезпеки, виявили понад 100 вразливостей в комп'ютерних системах оборонного відомства США.