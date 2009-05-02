Японія встановила рекорд з падіння продажів автомобілів

Продажі нових автомобілів, за винятком малолітражних, впали в Японії у квітні на 28,6% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 166 тисяч, що стало рекорд низьким показником для квітня за всю історію ведення подібної статистики з 1968 року, повідомляє РІА новості з посиланням на дані Асоціації автоділерів Японії. Серед японських автовиробників зростання продажів в 4% спостерігається тільки у Honda, що почала з лютого продажі нового недорогого гібридного автомобіля. У решти виробників, включаючи Toyota і Nissan, продажі в квітні впали майже на третину. З квітня набули чинності податкові пільги при покупці екологічно чистого автомобіля, що має сприяти добрим тенденціям продажів гібридних автомобілів. "Це вселяє надію на те, що з травня продажі нових автомобілів в країні почнуть відновлюватися під впливом прагнення різних автовиробників просунути на ринок нові екологічні моделі", - вважають експерти Асоціації.