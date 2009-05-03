Лобода готується влаштувати "циркове шоу" на Євробаченні

Сьогодні на сцені спорткомплексу "Олімпійський" у Москві починаються репетиції учасників "Євробачення".

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, нову сцену спорткомплексу першими випробують представники 9 країн, які ввійшли до півфіналу. В кожного концертного номера своє оформлення сцени. Якщо Патрісії КААС (Франція) декорації не знадобилися зовсім, то представниця України Світлана ЛОБОДА влаштує справжнє циркове шоу: вона готує ефектний акробатичний номер.

Репетиції проходитимуть щодня, виконавцеві відводиться всього 40 хвилин. Після кожного виступу відбудеться прес-конференція конкурсанта.

Всього за вихід у фінал змагатимуться 37 країн, із них журі й глядачі виберуть 20 виконавців. Крім того, за регламентом конкурсу, у фіналі вже автоматично значаться Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, а також країна-господарка "Євробачення - 2009" – Росія, яку цього року представляє 21-річна українка Анастасія ПРИХОДЬКО. Вона виконає пісню "Мамо" російською й українською мовами.

Тим часом, С.ЛОБОДА вже вирушила до Москви, повідомляє «5 канал».

Московські аеропорти вже прийняли понад 20 рейсів із 200 учасниками пісенного конкурсу.

Другий півфінал, де виступатиме С.ЛОБОДА, призначено на 14 травня. Фінал - на 16 травня.