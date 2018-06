Росія намагалася використати покемонів для розпалювання ворожнечі в США, журналісти дізналися деталі "гри" Кремля

Організатори «пов'язаної з Росією» кампанії в соціальних мережах під назвою Do not Shoot Us намагалися «сіяти розбрат серед американців, використовуючи расову напруженість» за допомогою гри Pokemon Go. Про це з посиланням на власне розслідування повідомляє CNN.

Метою кампанії під назвою Don't Shoot Us ("Не стріляйте в нас") було посіяти расову ворожнечу. Керувала кампанією, за попередніми даними, пов'язана з Кремлем "фабрика тролів", відома як "Агентство интернет-исследований".

У липні 2016 року обліковий запис служби мікроблогів Tumblr, пов'язаний із кампанією Don't Shoot Us, оголосив конкурс, який заохочував читачів грати в Pokеmon Go. Гравцям пропонували шукати покемонів поряд із місцями, де сталися імовірні випадки жорстокості поліції, що мали стосунок до расистських проявів.

Користувачам було доручено дати покемонам імена, які відповідали іменами жертв. Зокрема, одного з покемонів назвали "Ерік Гарнер" за ім′ям афроамериканця, задушеного у 2014 році офіцером поліції Нью-Йорка.

Переможцям гри обіцяли подарункові карти американської компанії Amazon. CNN не виявила доказів того, що обіцянку було виконано.

Відомо, що зловмисники використовували продукти і символіку Pokemon Go без відома власників гри.