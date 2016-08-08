"Покемон з Росії" зламав сайт Асоціації адвокатів України (фото)
Сайт Національної асоціації адвокатів України (НААУ) зазнав хакерської атаки і тимчасово не працює з технічних причин.
Про це НААУ повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"ЄРАУ працює, інші розділи сайту заблоковані для користувачів. Наразі ми на ми намагаємося встановити причини, оцінити масштаб створеної проблеми та перешкодити зламу", - йдеться у повідомленні.
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Тому а Асоціації попросили користуватися Facebook-сторінкою для отримання інформації про діяльність.
У свою чергу прес-секретар НААУ Дарина Глущенко заявила, що Асоціація, згідно з законом, веде Єдиний реєстр адвокатів України, який містить дані про 34 101 адвоката, передає "Українська правда".
Також вона показала скріншот повідомлення, яке деякий час висіло на сайті – на ньому повідомлялося, що ресурс зламаний "Покемоном з Росії".