Кількість жертв вибуху в столиці Cомалі зросла до 85, ще понад 250 людей поранено

14:12, 15 жовтня 2017
Світ
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В країні оголошено три дні народного трауру.

Ілюстрація / Reuters

Кількість загиблих внаслідок суботнього вибуху в столиці Cомалі Могадішо зросла до щонайменше 85 осіб, ще понад 250 людей були поранені.

Про це повідомив телеканал Al Jazeera із посиланням на службу швидкої допомоги міста.

В країні оголошено три дні народного трауру.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у столиці Сомалі Могадішо були підірвані два замінованих автомобілі. Один автомобіль вибухнув у кварталі урядових будівель, другий - у районі Мадіна. Повідомлялося про загибель понад 20 осіб.

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Теги: #теракт у Сомалі#підірвані авто в Сомалі#вибух у Сомалі