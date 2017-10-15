Кількість жертв вибуху в столиці Cомалі зросла до 85, ще понад 250 людей поранено

Кількість загиблих внаслідок суботнього вибуху в столиці Cомалі Могадішо зросла до щонайменше 85 осіб, ще понад 250 людей були поранені.

Про це повідомив телеканал Al Jazeera із посиланням на службу швидкої допомоги міста.

В країні оголошено три дні народного трауру.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у столиці Сомалі Могадішо були підірвані два замінованих автомобілі. Один автомобіль вибухнув у кварталі урядових будівель, другий - у районі Мадіна. Повідомлялося про загибель понад 20 осіб.