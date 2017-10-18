Президент Польщі висловився за вступ Туреччини до ЄС

Попри вимоги Німеччини припинити переговори між ЄС та Туреччиною щодо вступу цієї країни до Євросоюзу, Польща підтримує членство Туреччини в ЄС.

Відповідну заяву зробив у вівторок, 17 жовтня, президент Польщі Анджей Дуда у Варшаві під час візиту турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

"Я сподіваюся, що шляхи ЄС та Туреччини підуть у одному напрямку й що результатом цього стане членство Туреччини в Євросоюзі", - сказав Дуда.

Читайте такожТуреччині вже не потрібне членство в Євросоюзі - Ердоган

Туреччина є важливим партнером ЄС у безпекових питаннях і зможе підтримати європейську спільноту під час подолання наслідків кризи біженців, наголосив президент Польщі.

Реджеп Таїп Ердоган, своєю чергою, розкритикував тривалі переговори з ЄС щодо приєднання Туреччини. Він також виступив з вимогою до ЄС надати чіткий сигнал щодо перспектив членства Туреччини.

Нагадаємо, за припинення переговорів щодо членства Туреччини, котра має статус кандидата на членство в ЄС, виступають у Берліні та Відні.