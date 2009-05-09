Грузинська опозиція збирається продовжувати акції протесту до 26 травня

Консервативна партія Грузії від імені організаційного штабу опозиції, що з 9 квітня проводить акції в Тбілісі з вимогою відставки Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, направила мерії Тбілісі повідомлення про продовження акцій до 22.00 26 травня, передає ІА «Новини-Грузія».

Акції одночасно заплановані в кількох місцях, зокрема, на проспекті Руставелі перед парламентом, біля будівлі президентської резиденції, біля двох будівель МВС Грузії, перед телекомпанією «Руставі-2», перед Держканцелярією, перед тбіліською мерією і президентською резиденцією в Шавнабада (передмістя Тбілісі).

Заявлена приблизна кількість учасників акцій протесту - 100 тис. чоловік.

Мерія Тбілісі пообіцяла наступного тижня дати опозиції офіційну відповідь.

26 травня Грузія відзначатиме День незалежності, за традицією цього дня проводиться парад в центрі міста, а за кілька днів починаються репетиції урочистих заходів. В даний час акціями опозиції блоковано весь центр міста, де зазвичай проводяться урочисті церемонії.