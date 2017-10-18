У США чоловік убив трьох людей у бізнес-парку і втік

Три людини були вбиті в результаті нападу стрілка в місті Эджвуд в 30 км від Балтімора (штат Меріленд). Ще двоє постраждалих перебувають у критичному стані, передає РБК.

Читайте такожПоліція представила нову версію розстрілу в Лас-Вегасі

Злочинець відкрив стрілянину в бізнес-парку, після чого втік. Мотиви нападника невідомі, поліція веде його розшук. Передбачається, що він зник на червоному Dodge з номерами сусіднього штату Делавер, повідомляє CBS.

Жителям рекомендовано не відвідувати бізнес-парк. Офісні будівлі і школи в окрузі закриті. Співрозмовники балтиморского телеканалу WBAL TV повідомили, що, перебуваючи в офісах, незадовго до початку стрільби вони чули на вулиці гучну сварку. За однією з версій, саме ця перепалка переросла в бійку, яку один з її учасників вирішив дозволити за допомогою зброї.