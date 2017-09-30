В Росії застрелили військового, який напередодні розстріляв трьох солдатів своєї роти

Солдат, який напередодні застрелив трьох своїх товаришів по службі на полігоні в Амурській області, убитий під час затримання, повідомляє радіо Свобода.

За даними російських ЗМІ, жертвами стрілянини, яку 29 вересня відкрив єфрейтор Гасан Абдулахада, стали 28-річний командир його роти і двоє солдатів 1997 року народження. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

Інцидент стався 29 вересня під час планових нічних стрільб. Єфрейтор відкрив вогонь з автомата по групі бійців, яка чекала виходу на вогневий рубіж. Після цього він втік, взявши з собою зброю.