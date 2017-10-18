Прем'єр Португалії пішов у відставку через загибель людей у лісових пожежах

У Португалії, на тлі критики щодо неспроможності влади запобігти загибелі людей внаслідок лісових пожеж, прем’єр-міністр країни Антоніу Кошта пішов у відставку.

Як повідомляє "Радіо Свобода", через найсильнішу за 90 років посуху, за 4 місяці під час пожеж загинули понад 100 людей.

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17 жовтня опозиція запропонувала внести на голосування у парламент питання про недовіру уряду соціалістів, звинувативши його у недостатньо швидкій і ефективній реакції на стихійне лихо.

Як повідомляв УНІАН, лісові пожежі на південному заході Європи призвели до загибелі щонайменше 41 людини в Португалії, 71 отримала поранення.

Кількість поранених у Португалії перевищила 50 осіб, з яких півтора десятка - в тяжкому стані. Серед кількох зниклих безвісти - немовля, що народилося всього місяць тому. Приблизно на половині території Португалії запроваджено надзвичайний стан. Десятки доріг закриті, закриті деякі навчальні заклади.