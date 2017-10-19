У парламенті Бразилії не захотіли пред'являти президенту звинувачення в корупції

04:28, 19 жовтня 2017
Світ
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Перемога прихильників Темера в комісії парламенту розглядається більшістю спостерігачів як символічна.

Мішел Темер / REUTERS

Члени комісії з конституції та правосуддя нижньої палати парламенту Бразилії проголосували проти пред'явлення президенту країни Мішелу Темеру звинувачень в організації злочинного співтовариства і спроби перешкоджати правосуддю. Відповідне рішення було прийнято 39 голосами проти 26 на засіданні, повідомляє 112.ua про посиланням на Reuters.

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Для того, щоб Темеру було пред'явлено звинувачення, Федеральний верховний суд (ФВС) країни зобов'язаний одержати на це дозвіл не менше двох третин депутатів нижньої палати законодавчого органу. А до цього питання виноситься на розгляд парламентської комісії з конституції та правосуддя.

Від її голосування практично нічого не залежить: рішення у будь-якому випадку буде винесено нижньою палатою. Тим не менш перемога прихильників Темера в комісії розглядається більшістю спостерігачів як символічна, так як свідчить про підтримку глави держави багатьма парламентаріями. Як очікується, процес розгляду звинувачень парламентом завершиться наступного тижня.

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Теги: #президент Бразилії#корупція в Бразилії