У парламенті Бразилії не захотіли пред'являти президенту звинувачення в корупції

Члени комісії з конституції та правосуддя нижньої палати парламенту Бразилії проголосували проти пред'явлення президенту країни Мішелу Темеру звинувачень в організації злочинного співтовариства і спроби перешкоджати правосуддю. Відповідне рішення було прийнято 39 голосами проти 26 на засіданні, повідомляє 112.ua про посиланням на Reuters.

Читайте такожВ Бразилії двох екс-президентів звинуватили в організації злочинної групи

Для того, щоб Темеру було пред'явлено звинувачення, Федеральний верховний суд (ФВС) країни зобов'язаний одержати на це дозвіл не менше двох третин депутатів нижньої палати законодавчого органу. А до цього питання виноситься на розгляд парламентської комісії з конституції та правосуддя.

Від її голосування практично нічого не залежить: рішення у будь-якому випадку буде винесено нижньою палатою. Тим не менш перемога прихильників Темера в комісії розглядається більшістю спостерігачів як символічна, так як свідчить про підтримку глави держави багатьма парламентаріями. Як очікується, процес розгляду звинувачень парламентом завершиться наступного тижня.