Франкфуртська поліція доповіла голові МВС про інцидент з Луценком

Під час інциденту, що стався минулого понеділка в аеропорту Франкфурта-на-Майні, український міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО образив своїх німецьких колег.

Як повідомляє Німецька хвиля, про це, за даними мюнхенського журналу "Фокус", говориться у доповіді франкфуртської поліції міністру внутрішніх справ Німеччини Вольфґанґу ШОЙБЛЕ.

Як повідомляла раніше найтиражніша німецька бульварна газета "Більд" з посиланням на поліцейських, 4 травня Ю.ЛУЦЕНКО та його 19-річний син влаштували бійку з правоохоронцями у аеропорті Франкфурта. Це сталося після того, як капітан заброньованого ними рейсу до Сеула відмовився допустити їх на борт літака. "Стюардеса "Люфтганзи", порадившись із капітаном, не дозволила п`яним чоловікам летіти далі", - пише "Фокус". У відповідь син Ю.ЛУЦЕНКА почав розлючено лаяти жінку та її колег та кинув у неї мобільним телефоном.

Патруль, який з`явився на виклик бортпровідниці, "безуспішно намагався вгамувати" українських громадян. Лише двоє представників федеральної поліції, які випадково проходили поблизу, зарадили справі. У результаті, за даними газети, чотирьох співробітників було поранено, а українців довелося доправити до дільниці.

"Фокус" звертає увагу на те, що, як заявили в очолюваному Ю.ЛУЦЕНКОМ міністерстві, "ніякої п`яної бійки не було". Водночас, згідно з даними журналу, в доповіді главі німецького МВС зазначено, що "міністр та особи, які його супроводжували, були очевидно у стані повного сп`яніння". Далі у службовій записці перераховуються лайливі вирази нібито застосовані щодо німецьких поліцейських.

"Німецька хвиля" поки не отримала підтвердження цих повідомлень - у неділю речника франкфуртської поліції на місці не було. Газета "Більд", яка першою написала про "скандал в аеропорту", також ще не має даних про лайливі вирази, які вживав Ю.ЛУЦЕНКО, та службову записку.