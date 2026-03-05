Зеленський розповів, як держава планує стримати цінники на АЗС

Зростання ціни на українських АЗС в середньому становить близько 6 грн.

В Україні на тлі глобальних проблем із логістикою та подорожчання пального на світових ринках зростають ціни на АЗС. Водночас державна компанія "Укрнафта" в кризовий період мінімізує націнку, щоб утримати вартість пального та уникнути різких стрибків, повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками робочої наради, передає кореспондент УНІАН.

"Ми сьогодні домовились з НАК "Нафтогазом", відповідно з компанією "Укрнафта", що вони зроблять все, щоб вони працювали саме в кризовий момент без рентабельності. Ми не можемо впливати на весь приватний сектор нашої держави, але "Укранафта" - це база в Україні, яка дозволить, щоб під час викликів ми могли трішки регулювати і допомагати людям", - сказав Зеленський.

Водночас очільник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький наголосив, що нинішнє зростання цін на пальне - частина глобальної тенденції.

Відео дня

"Ціна на заправках не виросла на 10 гривень, це не відповідає дійсності. Індикативно (орієнтовно, - УНІАН) на 6 гривень було підняття", - зазначив Корецький.

За його словами, ключовим завданням для України, як і для інших європейських країн, є уникнути перебої з постачанням. Наразі на ринку спостерігаються глобальні збої логістичних ланцюгів. Подібні кризи вже виникали під час пандемії COVID-19 та на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Корецький підкреслив, що компанії активно диверсифікують канали поставок. При цьому Україна вже має одну з найбільш диверсифікованих систем постачання нафтопродуктів.

"Не бачимо ніяких панічних настроїв з приводу постачання нафтопродуктів. Ціна виросла на світових майданчиках. Це об'єктивна реальність. "Укрнафта" як державна компанія буде флюгером для справедливої ціни в цей шоковий кризовий період. Компанія до мінімуму зменшить будь-яку націнку, що дозволить лише покривати витрати, щоб плавно і спокійно пройти цей складний період", - додав очільник НАК "Нафтогаз України".

Він підкреслив, що попри тимчасове зростання попиту на АЗС, ринок працює у плановому режимі. Корецький припустив, що нинішній сплеск купівель пов’язаний із панічними настроями.

"Усі гравці ринку бачать ріст реалізації. Ми вважаємо, що це шоковий панічний настрій. Він також мине, тому що всі закуплять і вже не буде вільних каністр. З цього приводу проблем ніяких немає", - додав Корецький.

Ціни на українських АЗС - головні новини

Ціни на нафту стрімко зростають через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки. Через це ціни на АЗС в Україні зросли до 70-81 грн.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін заявив, що пальне на українських АЗС вже найближчим часом може подорожчати до 85-90 грн за літр через триваюче зростання закупівельних цін.

Вас також можуть зацікавити новини: