'Я б його не відновлював': Зеленський розповів про тиск з боку ЄС щодо 'Дружби'

Президент впевнений, що представники ЄС довіряють Україні стосовно руйнації нафтопроводу.

Відновлення нафтопроводу "Дружба" - умова виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками робочої наради президента, премʼєр-міністра і уряду.

"Сьогодні ситуація наступна: ЄС – немає в цьому секретів – говорить, що 90 млрд євро будуть заблоковані, якщо Україна не почне відновлювати трубопровід. Тобто це такі умови, а звучить саме так – і неофіційно, і я дуже попросив, щоб офіційно це було. Щоб ніхто не казав, що ми щось вигадуємо, кудись когось не пускаємо. Тобто ми чекаємо офіційного такого звернення", - зазначив керівник української держави.

Водночас президент зазначив, що особисто він би, краще, нафтопровід не відновлював, аби перекрити шлях російській нафті.

"Скажу чесно – я б його не відновлював. Це моя позиція, я її сказав керівникам ЄС і тим, хто дзвонив з цього питання... Тому що це російська нафта. І є деякі принципи, які не мають ціни. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану (прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, - УНІАН), бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори. Тому це моя позиція", - сказав Зеленський.

Що стосується вимог Угорщини щодо відвідування нафтопроводу для перевірки його стану, він висловив впевненість, що представники ЄС довіряють Україні стосовно руйнації "Дружби".

"Нам були потрібні ракети до Patriot, я зустрічаюся з лідерами однієї з країн і кажу: "Ви можете нам дати ракети?" А він каже: "У нас на складах їх залишилося дуже мало". І я щось не пам’ятаю, щоб я йому сказав: "А можна я приїду до тебе в незалежну державу, зайду до тебе на склад і перевірю, чи ти мені сказав правду?". Я так не сказав, бо треба поважати одне одного", - сказав президент.

За його словами, Україна чітко донесла партнерам інформацію про руйнування нафтопроводу.

"Ми чітко сказали, що є руйнації. Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють, їм достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні правильні партнери", - додав Зеленський.

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок атаки РФ по нафтопроводу "Дружба" 27 січня транзит нафти до Угорщини та Словаччини було припинено.

При цьому Угорщина та Словаччина звинувачують у припиненні постачань саме Україну. Через це Угорщина блокує виділення України кредиту ЄС у 90 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припинить блокувати на рівні ЄС остаточне затвердження кредиту в 90 млрд євро.

