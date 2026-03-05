Італійські довгожителі назвали свій улюблений вид кави: як заварювати і скільки пити

Еспресо – улюблений напій італійців, у тому числі жителів Сардинії, яка вважається частиною "Блакитної зони".

Багато людей не можуть уявити собі початок дня без бадьорої чашки кави. Як не дивно, але кава - зокрема один конкретний її вид - еспресо - часто входить до раціону довгожителів, тому багато людей вважають, що в цьому напої криється секрет довголіття. Як пише портал terazgotuje.pl, еспресо дійсно може поліпшити ваше здоров'я, проте важливо знати, як його заварювати і скільки чашок можна випивати на день.

Улюблена кава довгожителів

Еспресо - це міцна кава родом з Італії. Приготована під високим тиском, вона відрізняється насиченим смаком і ароматом. Еспресо – улюблений напій італійців, у тому числі жителів Сардинії, яка вважається частиною "Блакитної зони" – регіону, де проживає багато людей, які досягли віку 100 років і старше. Його також вживають жителі інших регіонів "Блакитної зони", таких як півострів Нікоя в Коста-Ріці та Ікарія в Греції.

Чому кава може бути рецептом довголіття

Вона містить багато поліфенолів, що мають антиоксидантні властивості. Ці сполуки допомагають знизити окислювальний стрес і, таким чином, зменшити ризик деяких захворювань. Кофеїн, у свою чергу, підвищує рівень енергії, покращує настрій і може також прискорити метаболізм.

Регулярне вживання кави також може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету і респіраторних захворювань.

Як правильно приготувати еспресо?

Еспресо заварюється швидко і під високим тиском (зазвичай від 8,5 до 9,5 бар). Для приготування напою слід використовувати приблизно 12 грамів дрібномеленої кави. Весь процес заварювання не повинен займати більше 35 секунд.

Найпростіший спосіб приготувати еспресо – це використовувати автоматичну еспресо-машину, де ви просто ставите чашку в машину і натискаєте кнопку. Кавоварка з поршневим механізмом вимагає трохи більше зусиль – користувач повинен перемолоти каву, висипати її в ситечко, а потім утрамбувати.

Скільки кави можна випивати на день?

Безпечна добова доза кофеїну для дорослого – приблизно 300 мг на день. Рекомендується не перевищувати 400 мг на день, оскільки це може призвести до небажаних побічних ефектів.

При цьому кількість кофеїну в чашці кави може варіюватися в залежності від сорту зерен (робуста містить трохи більше кофеїну, ніж арабіка). Спосіб приготування також має значення - 250 мл капучино може містити близько 65 мг кофеїну, така ж кількість фільтр-кави містить близько 95-100 мг кофеїну, а розчинна кава - близько 50 мг. 30 мл еспресо містить близько 60 мг кофеїну.

В цілому рекомендується не перевищувати 3-4 чашки кави на день. Однак слід зазначити, що людям з деякими захворюваннями (такими як виразка шлунка, синдром подразненого кишечника, рефлюкс або хвороби серця) слід значно обмежити споживання кави.

