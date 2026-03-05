Українська курятина може повернутися на ринок Молдови: названо ключову умову

На тлі заборони української курятини держава розглядала контрзаходи, через які під фактичним ембарго могли опинитися молдавське вино, спирт і виноград.

Україна та Молдова узгодили кроки для відновлення експорту м’яса птиці. Сторони погодили алгоритм дій для якнайшвидшого відновлення ринку для замороженого та охолодженого м’яса птиці за умови підтвердження його безпечності.

Як повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, її представники разом із Національним агентством з безпечності харчових продуктів Республіки Молдова провели робочу зустріч щодо оперативного відновлення експорту української м’ясної продукції до Молдови.

Зазначається, що для відновлення експорту замороженого та охолодженого м’яса птиці українські виробники, які мають право постачати продукцію до Європейського Союзу і використовують власні бійні, мають пройти лабораторні дослідження, а саме перевірити 10 проб сироватки крові у лабораторіях ЄС.

"Як тільки результати досліджень підтвердять відповідність безпечності встановленим стандартам, буде відкрито експорт як замороженого, так і охолодженого м’яса птиці для відповідної потужності. Такий крок стане важливим сигналом про стабільність і надійність українського аграрного сектору", - ідеться в повідомленні.

Після відновлення експорту сторони домовляться про умови та частоту додаткових лабораторних досліджень.

У свою чергу Україна вже зробила практичні кроки. Було оперативно відібрано зразки та направлено їх до лабораторії ЄС для проведення досліджень.

26 лютого повідомлялося, що молдавське вино, спирт та виноград могли опинитися під фактичним ембарго в Україні. Такі контрзаходи могли бути вживані у відповідь на заборону поставок української курятини та продукції з неї у Молдову.

Раніше повідомлялося, що від української курятини повністю відмовився Ірак, який був одним з головних споживачів м’яса курки вітчизняного походження. Причина полягала в виключенні імпорту курятини до країни задля підтримки місцевих виробників.

