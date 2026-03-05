'Пташка' показує рекорд : в Міноборони пояснили, в чому унікальність дрону

Дрон може виконувати завдання вдень і вночі та навіть за наявності сильного поривчастого вітру.

Сили оборони України отримали ударний квадрокоптер "Пташка" українського виробництва з рекордною дальністю ураження цілей. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що він вже допущений до експлуатації у Силах оборони та активно застосовується захисниками.

"Він має оптоволоконний канал управління і може виконувати бойові завдання на глибині майже 50 км. Наразі це рекордний показник глибини ураження серед усіх кодифікованих зразків безпілотників даного типу", - наголошують в Міноборони.

В відомстві зазначають, що комплекс нового покоління "Пташка" створений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. Зокрема, він має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти і розділений акумуляторний блок для стабільної роботи.

"Конструкція дрона збалансована для виконання необхідних маневрів у польоті. "Пташка" може виконувати завдання вдень і вночі, за різних погодних умов та навіть за наявності сильного поривчастого вітру", - сказано в повідомленні.

Бойового навантаження цього дрона вистачає для ураження ворожої піхоти, вогневих позицій, бліндажів, автомобільної і легкоброньованої техніки.

Виробництво дронів для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів про перші результати запуску спільного виробництва дронів для України в Німеччині. До кінця 2026 року має бути вироблено і поставлено українським захисникам 10 тисяч дронів.

Президент ознайомився з виробничими потужностями спільного україно-німецького підприємства Quantum Frontline Industries GmbH, яке вже виробляє дрони для української армії.

Він сказав, що йдеться про сучасні українські технології, котрі перевірені в бою, оснащені штучним інтелектом.

