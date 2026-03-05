Тисячі людей застрягли на Близькому Сході: пасажирів вивозять спецрейсами, - Bloomberg

Через конфлікт в Ірані вже було скасовано понад 23 тисячі авіарейсів у регіоні.

Авіакомпанія Qatar Airways почала виконувати обмежену кількість рятувальних рейсів, щоб евакуювати пасажирів, які застрягли на Близькому Сході через закриття повітряного простору, пише Bloomberg.

Зазначається, що плануються польоти з Маската (Оман) до Лондона, Берліна, Копенгагена, Мадрида, Рима та Амстердама, а також рейси з Ер-Ріяда до Франкфурта.

Водночас управління цивільної авіації Катару зберігає повітряний простір країни закритим ще з суботи. Наступне оновлення інформації щодо відновлення польотів очікується у п’ятницю.

Відео дня

У результаті після загострення конфлікту між США та Ізраїлю з одного боку, й Ірану з іншого, десятки тисяч людей опинилися заблокованими в регіоні, а понад 23 тисячі запланованих рейсів були скасовані.

Близький Схід є одним з найпопулярніших маршрутів польотів і місцем розташування найзавантаженішого аеропорту світу в Дубаї, а також найбільшої міжнародної авіакомпанії Emirates.

Наразі літаки багатьох перевізників залишаються на землі, причому частина з них опинилася далеко від базових аеропортів, таких як Китай та Австралія.

У поточній ситуації Оман та Саудівська Аравія стали ключовими притулками для евакуації, оскільки рейси звідти поки що залишаються можливими. Деякі країни Європи, зокрема Німеччина, Велика Британія та Італія, уже відправляють туди літаки, щоб забрати своїх громадян додому.

Авіакомпанія Emirates вже виконала кілька евакуаційних польотів протягом останніх днів, однак регулярне авіасполучення перевізника поки що залишається призупиненим.

Війна в Ірані та закриття неба - головні новини

Як писав УНІАН, через активні обстріли закриття неба на Близькому Сході перекроює глобальні маршрути. Тоді повідомлялося, що повністю або частково недоступними залишалися небо Ірану, Іраку, Кувейту, Ізраїлю, Бахрейну, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

4 березня повідомлялося, що через ескалацію конфлікту на Близькому Сході дедалі більше туристів і працівників компаній намагаються покинути Дубай. Зокрема евакуація з Дубаю сягнула рекордних $250 тисяч за родину, особливо якщо використовуються приватні літаки.

Тоді ж стало відомо, що ціни на авіаквитки до Азії, як з Європи, так і з Австралії, різко зросли після закриття ключових близькосхідних аеропортів через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

