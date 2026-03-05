Китай зупиняє експорт бензину і дизелю через війну в Ірані

Заборона не поширюватиметься на постачання пального до Гонконгу та Макао.

Уряд Китаю наказав провідним нафтопереробним компаніям країни призупинити експорт дизельного палива та бензину. Ескалація конфлікту в Перській затоці перешкоджає постачанню нафти на підприємства, повідомляє Bloomberg.

За даними джерел журналістів, чиновники з Національної комісії з розвитку і реформ Китаю – головного органу з планування економіки країни - закликали до тимчасового припинення поставок нафтопродуктів, яке має розпочатися негайно.

"Під час зустрічі на початку цього тижня нафтопереробникам було наказано припинити укладення нових контрактів і домовитися про скасування вже узгоджених поставок", - додали співрозмовники журналістів.

При цьому заборона не поширюватиметься на постачання пального до Гонконгу та Макао. Bloomberg зазначає, що китайські компанії PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group і приватна нафтова компанія Zhejiang Petrochemical Co. експортують бензин та дизель в межах виділених Міністерство торгівлі Китая квот.

Китай має один із найбільших нафтопереробних секторів у світі, але він не лідер з експорту, адже більшість виробленого палива використовується для задоволення внутрішнього ринку. Переважно експорт спрямований на країни Азії, а також Гонконг і Макао. За обсягами морського експорту палива країна посідає третє місце в Азії, поступаючись Південній Кореї та Сінгапуру.

Ситуація в Ірані - останні новини

2 березня в Ірані заявили про закриття Ормузької протоки, через яку постачається 20% нафти. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який намагався пройти через Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що військові кораблі США можуть супроводжувати судна, які прямують через протоку, але поки це лише слова.

