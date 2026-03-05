'Дух Анкориджа випаровується': Лавров поскаржився на холод у відносинах РФ і США

При цьому глава МЗС РФ заявив про "певний прогрес" на переговорах в Абу-Дабі та Женеві.

Росія, як і раніше, вважає точкою відліку в переговорах щодо мирного врегулювання війни з Україною саме домовленості з США, які були досягнуті на саміті в Анкориджі (Аляска). Однак, як заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, так званий "дух Анкориджа", який супроводжував переговорний процес, поступово зникає, пише Медуза - LIVE.

За його словами, на саміті в Анкориджі атмосфера була "товариською, взаємоповажною і конструктивною", проте з часом цей настрій слабшає.

"В Анкориджі дух був далеко не найголовнішим. Дух – це атмосфера, вона була товариською, взаємоповажною, конструктивною. Але дух випаровується", – сказав Лавров.

Відео дня

При цьому він повідомив про "певний прогрес" на тристоронніх переговорах, які проходять в Абу-Дабі та Женеві. За його словами, Кремль готовий продовжувати контакти і подальші консультації.

Російський міністр також підкреслив, що не бачить підстав пов'язувати переговори щодо України з війною США проти Ірану. За його словами, Москва не вважає поточні консультації "ширмою", оскільки підтримує прямий діалог з американською стороною.

"Ми зараз не бачимо підстав підозрювати, що ці переговори теж є ширмою, оскільки ми перебуваємо в прямому контакті з американськими колегами", – сказав Лавров.

Росія і США - останні новини

Нагадаємо, раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що питання можливої участі РФ у Раді миру продовжує опрацьовувати Міністерство закордонних справ Росії спільно з союзниками і партнерами. Однак Пєсков підкреслив, що Кремль не хоче публічно вдаватися в деталі домовленостей, досягнутих в Анкориджі між Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

За словами Пєскова, "розмови потрібно вести в закритому режимі", а робота над реалізацією домовленостей між США і РФ, досягнутих під час контактів на Алясці, триває. Він зазначив, що так званий "дух Анкориджа" означає певний рівень взаєморозуміння між Москвою і Вашингтоном.

Вас також можуть зацікавити новини: