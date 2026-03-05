'Динозавр' в небі: 70-річний бомбардувальник США повернувся до бойових місій над Іраном

Стратегічний бомбардувальник часів Холодної війни, створений для ядерного стримування СРСР, продовжує бойову службу у XXI столітті та готується до нової модернізації.

Легендарний стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress, створений у розпал Холодної війни, знову бере участь у бойових операціях – цього разу проти Ірану. Літак, який піднявся в повітря ще у 1952 році та був прийнятий на озброєння у 1955-му, залишається в строю вже близько 70 років і, за планами Пентагону, служитиме щонайменше до 2050 року, пише Euronews.

Розроблений компанією Boeing для доставки ядерної зброї по території СРСР, B-52 став одним із символів американської стратегії стримування. Загалом було виготовлено 744 літаки різних модифікацій. Попри поважний вік, "літаючий динозавр", як його іноді називають, досі виконує широкий спектр завдань – від застосування звичайних авіабомб до крилатих ракет і високоточних боєприпасів JDAM.

Літак має дальність польоту до 14 тисяч кілометрів і може нести до 31 тонни озброєння. Екіпаж складається з п’яти осіб. Через здатність одночасно уражати десятки цілей і перебувати в повітрі понад 10 годин без дозаправки B-52 неодноразово застосовувався у великих військових кампаніях.

Бомбардувальник здобув грізну репутацію під час війни у В’єтнамі, зокрема в межах операції Operation Linebacker у 1972 році. Пізніше він брав участь у війні в Перській затоці (1991), операціях у Косові (1999), кампаніях в Афганістані та Іраку, а також у боротьбі проти ІДІЛ.

У найближчі роки літак планують модернізувати: він отримає нові двигуни Rolls-Royce, сучаснішу радіолокаційну станцію та оновлені системи радіоелектронної боротьби. У Пентагоні B-52 називають "молотом" – на відміну від новітніх бомбардувальників-"скальпелів", таких як B-2 Spirit та B-21 Raider.

Культурний слід B-52 також значний. Літак представлений у National Museum of the United States Air Force, де відвідувачі можуть оглянути одну з модифікацій зблизька. Крім того, образ стратегічного бомбардувальника став центральним елементом сатиричного фільму Dr. Strangelove режисера Stanley Kubrick, який висміював ядерну доктрину Холодної війни.

Операція в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили США продовжують операції проти Ірану, обіцяючи "завдати глибшого удару", проте розгортання двох авіаносців у регіоні значно напружує ресурси ВМС. USS Gerald R. Ford та USS Abraham Lincoln виконують роль мобільних авіабаз, забезпечуючи постійні ударні операції, особливо через обмеження у використанні наземних баз у країнах Перської затоки.

Трамп заявив, що операція США в Ірані займе приблизно 4 тижні, а держсекретар США Марко Рубіо сказав, що найсильніші удари американських військ по Ірану ще попереду.

