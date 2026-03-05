Як війна в Ірані впливає на українських туристів і чи буде зростання цін: відповідь туроператора

В Join UP! Україна визнали, що надалі ситуація може вплинути як на нові бронювання, так і на вже оформлені поїздки.

Після початку військової операції США та Ізраїлю в Ірані 28 лютого 2026 року, цивільний повітряний рух над країнами Перської затоки фактично був паралізований, а десятки тисяч туристів опинилися у пастці.

Про те, як ця ситуація торкнулася українських мандрівників, для яких в умовах відсутності цивільного пасажирського сполучення в Україні подорожі за кордон вже самі по собі несуть додаткові труднощі, УНІАН.Туризм розпитав у директорки туроператора Join UP! Україна Ірини Мосулезної.

Загальна ситуація

"Ситуація на Близькому Сході, повітряний простір якого з 28 лютого частково закритий, безпосередньо вплинула на низку наших напрямків. В ОАЕ, В'єтнамі, на Занзібарі, Мальдівах, Шрі-Ланці маємо затримки та скасування рейсів. Авіакомпанії зіткнулися з необхідністю розглядати можливості альтернативних маршрутів, адже саме ОАЕ як міжнародний авіахаб є пунктом стикування для багатьох рейсів за різними дальніми екзотичними напрямками", – зазначила Мосулезна.

Вона підкреслила: хоча 2 березня аеропорти Дубая, Шарджі та Абу-Дабі відкрилися для виконання спеціальних евакуаційних рейсів, регулярні та чартерні програми через них поки що не відновлені, а пасажири допускаються до аеропортів тільки після отримання офіційного повідомлення від авіакомпаній щодо часу вильоту і деталей рейсу.

"Наш авіаційний партнер flydubai наразі не надавав інформації щодо відновлення рейсів для наших туристів. На зараз ми вже маємо близько 600 туристів, які поки не можуть вилетіти додому або поверталися із затримкою та іншим маршрутом. Ситуація загалом ускладнюється невизначеністю і динамічністю перебігу подій, через що неможливе якесь одне на всіх рішення – доводиться підходити індивідуально до кожного рейсу", – пояснила директорка Join UP! Україна.

Водночас вона повідомила, що Єгипет поки залишається єдиним напрямком в регіоні, за яким туроператор продовжує працювати у штатному режимі, курорти функціонують як звичайно. На момент надання цього коментаря повітряний простір країни залишається відкритим, аеропорти Каїра, Хургади та Шарм-ель-Шейха працюють без обмежень. Відповідно до даних міжнародної системи NOTAM (оперативних сповіщень для авіаперсоналу), жодних обмежень для польотів у цивільних повітряних коридорах Єгипту немає – країна вжила заходів підвищеної готовності для гарантування безпеки польотів у межах чинних міжнародних правил, згідно з офіційним повідомленням Міністерства цивільної авіації. Міністерство закордонних справ Єгипту повідомляє, що поточний рівень туристичних рекомендацій для Єгипту зберігається без змін.

Щодо туристів, які очікують вильоту додому

"Зазвичай на практиці, якщо авіакомпанія скасовує рейс, вона має відшкодовувати туристу проживання. Однак ми зараз не у звичайній ситуації, ця криза дуже масштабна, і у форс-мажорних обставинах опинилися фактично всі учасники процесу: авіакомпанії, приймаючі компанії (DMC), готелі, туроператори. Через це виникають складнощі з розселенням, а також ускладнюються процеси з компенсаціями", – констатувала Мосулезна.

Вона пояснила, що на рішення авіакомпаній щодо виконання рейсів впливає багато факторів, зокрема: NОТАМ від регуляторів у регіоні, наявність слотів в аеропортах, вартість пального, дозвільні документи для екіпажів, якщо розглядається обліт через інші країни, та інші організаційні та технічні аспекти.

"Скориставшись практиками Директиви (ЄС) 2015/2302 як рекомендаціями, ми зі свого боку доклали всіх зусиль, щоб допомогти туристам: в терміновому порядку домовлялися з приймаючими компаніями на місцях про продовження проживання, на скільки могли. Однак на цей момент вже вичерпали власні ресурси для покриття проживання коштом компанії. Туристам доведеться покривати подальші витрати на проживання власним коштом та звертатися по компенсації до авіакомпаній. Страхування ми будемо продовжувати до моменту повернення людей до країни вильоту на курорт", – додала директорка українського туроператора.

Щодо туристів, чиї вильоти на курорти скасовуються

Мосулезна пояснила, що як тільки туристична компанія отримує від партнерів підтвердження про скасування рейсів, одразу запускається процедуру анулювання бронювань для туристів, які не змогли вилетіти на відпочинок.

"Зважаючи на глобальність збою, кожна заявка опрацьовується індивідуально, і готелі надають нам свої рішення щодо відтермінування туру на інший період або анулювання і повернення коштів. У випадку, коли рейс не скасовується, а переноситься на кілька днів, ми компенсуємо туристам невикористані дні відпочинку", – зауважила вона.

При цьому, за її словами, туроператор постійно відслідковує офіційні повідомлення за всіма напрямками, яких торкнулася ситуація або на діяльність яких може вплинути в перспективі, тримає зв'язок із партнерами на місцях та взаємодіє з агентською мережею, щоб ус ланки мали всю необхідну інформацію в режимі реального часу для оперативного інформування туристів. Також туроператор регулярно публікує оновлення щодо ситуації на своїх офіційних сайтах і сторінках в соцмережах.

Евакуаційні рейси

"Щодо організації евакуаційних рейсів з ОАЕ: ми розглядали цей варіант, але поки не можемо ним скористатися через обмеження на польоти у повітряному просторі близькосхідного регіону та ускладнену логістику", – пояснила Мосулезна.

Водночас вона наголосила, що туристи можуть за власним рішенням та власним коштом спробувати виїхати до найближчих аеропортів у сусідніх країнах наземним транспортом, але навіть офіційні представництва України в ОАЕ попереджають про безпекові ризики і не можуть гарантувати надійності такої опції.

Прогноз щодо вартості

Мосулезна констатувала, що ситуація на Близькому Сході вплинула на загальний туристичний попит, оскільки частина напрямків зараз закрита для мандрівників через обмеження авіасполучення.

"Наприклад, ті самі ОАЕ, які в цей період зазвичай мають велику динаміку продажів, і в цілому зазвичай поточний період характеризується зростанням продажів, бо люди активно планують літо. Додатково, як це зазвичай відбувається за подібних обставин невизначеності, ми фіксуємо певне сповільнення продажів, оскільки люди входять у стан очікування і відкладають будь-які рішення до стабілізації ситуації. Це відчуває на собі вся галузь", – пояснила вона.

При цьому директорка Join UP! Україна спрогнозувала, що зростання цін на нафту, ускладнення логістики та додаткові витрати, з якими зараз стикаються учасники ринку, неминуче позначаться на вартості відпочинку в майбутньому.

"На жаль, це може вплинути як на нові бронювання, так і на вже оформлені поїздки. У таких умовах авіакомпанії та туроператори можуть бути змушені застосовувати паливні доплати відповідно до умов договорів між клієнтом і постачальником послуг", – констатувала Мосулезна.

Як війна в Ірані впливає на міжнародні подорожі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, повітряні обстріли на Близькому сході фактично зупинили цивільні авіаперевезення в регіоні. Через це ціни на авіаквитки від Європи до Австралії різко зросли.

Це пов'язано з тим, що наразі міжнародні авіакомпанії змушені концентрувати рейси більш вузьких повітряних коридорах.

Водночас гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі зазначив, що на цьому тлі все більше людей почали бронювати відпустки всередини Європи, що також може призвести до зростання цін через підвищений попит.

