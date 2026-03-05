Україна готова обміняти перехоплювачи для дронів "Shahed" на певну кількість протиракет PAC-3 для Patriot.

У зв’язку з масовим запуском Іраном ракет і ударних дронів, країни Перської затоки за кілька днів змушені були застосувати понад 800 протиракет PAC-3. Україна не мала такої кількості таких ракет за увесь час війни з Росією, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками робочої наради за участі премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко і членів Кабінету міністрів, передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, у глави держави запитали, чи справді до України зверталися США та країни Перської затоки із запитом щодо закупівлі українських перехоплювачів для Shahed і чи готовий Київ їх продавати.

"Ми проводимо консультації з усіма лідерами Близького сходу - Катар, Емірати, Бахрейн, Йорданія", - зазначив Зеленський.

За його словами, під час консультацій усі говорять про потреби в засобах протиповітряної оборони, а також потребують знань та експертизи українських Сил оборони.

"За ці атаки, що тривали три доби, країни Близького Сходу вже використали близько 800 ракет PAC-3. Україна ніколи не мала стільки ракет для відбиття ударів, за всю війну. Зрозуміло, що перша доба у країн Близького Сходу була шокова. І це зрозуміло чому. Ми всі пам'ятаємо масові удари Shahed. І під час шокових ударів, зрозуміло, всі використовували все, що було – PAC-2, PAC-3", - повідомив Зеленський.

Він пояснив таке велике застосування протиракет PAC-3 країнами Близького Сходу тим, що ці країни не мали відповідного досвіду.

"Зараз досвід є. Всі розуміють, що Patriot буде недостатньо. Наш заклик дуже простий: ми би хотіли тихенько з країнами, які можна називати, і з країнами, які не можна називати, - отримати для себе ті ракети для Patriot і передати відповідну кількість перехоплювачів", - зазначив Зеленський.

Як додав президент, вчора він проводив консультації, у тому числі з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирський, начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим, міністром оборони Михайлом Федоровим, українськими військовими, розвідкою тощо.

"Ми чітко зрозуміли, яка кількість нам потрібна і яку кількість ми можемо додатково дуже швидко виробляти, якщо буде у нас діалог з нашими партнерами. Окрім цього ми точно дамо експертизу для захисту цивільних і захисту нафтової інфраструктури, яка впливає на весь світ", - наголосив Зеленський.

Протидія у відбитті атак Ірану

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Financial Times, українські технології стали дуже затребуваними завдяки досвіду України у протидії російським атакам безпілотників. Тому, США і, щонайменше, одна з країн Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів для відбиття атак іранських "шахедів".

За даними видання The Wall Street Journal, Росія виграє від війни з Іраном, оскільки цей конфлікт критично виснажує запаси головної зброї, необхідної Україні для захисту від російських атак – ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.

Війна проти Ірану збільшила попит на ракети PAC-3, які є вкрай необхідними для захисту України від російської балістики.

