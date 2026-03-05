Україна повернула з російського полону 200 захисників (фото)

Повертаються захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя.

Сьогодні, 5 березня, 200 українських воїнів повернулися додому з російського полону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці", - написав він.

Глава держави подякував Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну.

"Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому - це результат сили українських захисників", - зазначив Зеленський.

