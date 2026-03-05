ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-27 над Чорним морем

Противник втратив корабельний протичовновий вертоліт.

Військово-морські сили України знищили російський гелікоптер Ка-27. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27", - заявили військові.

Ка-27 - що про нього відомо

Ка-27 – радянський корабельний протичовновий вертоліт зі співвісними гвинтами. Призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що прямують на глибині до 500 м на швидкостях до 75 км/год в районах пошуку, віддалених від корабля базування до 200 км при хвилюванні моря до 5 балів вдень і вночі.

Гелікоптер може забезпечувати виконання тактичних завдань як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями у всіх географічних широтах. Працює з берегового аеродрому та з борту корабля.

Основним протичовновим обладнанням є пошуково-прицільна система "Восьминіг", яка утворена чотирма підсистемами: гідроакустичною, радіолокаційною, індикацією навігаційно-тактичної обстановки, інформаційно-обчислювальною.

На вертоліт підвішується авіаційна протичовнова ракета типу АПР-3 або уніфікована малогабаритна торпеда УМГТ-1, морські орієнтирні бомби типу ОМАБ-25-12Д (денна) або ОМАБ-25-8Н (нічна). На правому борту фюзеляжу може бути встановлений касетний утримувач КД-2-323 для зовнішньої підвіски вантажів (бомб).

Що ще вполювали українські Сили оборони

Нагадаємо, Сили оборони завдали успішних ударів по позиціям РФ у тимчасово окупованих Криму та частини Донецької області.

В результаті знищено район базування ЗРС С-400 в Орлівці (АРК), три склади паливно-мастильних матеріалів ворога - один в Маріуполі та два в Новоамвросіївському (Донеччина), а в Амвросіївці знищено склад матеріально-технічного забезпечення.

Також в ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони вразила морський тральщик "Валентін Пікуль". Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов". А згодом стало відомо, що в результаті атаки БПЛА на Новоросійську бухту було уражено середню надбудову російського фрегата "Адмірал Ессен" - носій "Калібрів".

