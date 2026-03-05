Xiaomi закликала готуватися до подорожчання їхніх смартфонів – і не лише вона

Поточний етап зростання цін може тривати до кінця наступного року.

Смартфони Xiaomi можуть помітно подорожчати найближчим часом. Про це повідомив гендиректор компанії Лей Цзюнь, коментуючи ситуацію на ринку компонентів і зростаючі витрати на виробництво.

Від початку року різко зріс попит на мікросхеми пам'яті. Це пов'язано зі стрімким розвитком технологій ШІ, які вимагають все більше обчислювальних ресурсів та пам'яті. У зв'язку з цим виробники смартфонів зіткнулися з дефіцитом поставок і збільшенням собівартості пристроїв.

Лей Цзюнь визнав, що ситуація створює серйозний тиск на бізнес компанії та її продуктові серії. Підвищення цін на смартфони та іншу подібну електроніку все одно не буде достатнім для того, щоб компенсувати дефіцит пам'яті. Незважаючи на це, корпорація постарається пом'якшити удар по користувачах.

За оцінками керівництва компанії, поточний етап подорожчання може тривати до кінця 2027 року. Нагадаємо, наприкінці минулого року Xiaomi вже почала підвищувати ціни на планшети: подорожчання склало 15-30 доларів залежно від моделі.

Подорожчання компонентів вже впливає всю індустрію споживчої електроніки. Раніше генеральний директор Nothing Карл Пей попередив, що у 2026 році смартфони або погіршаться в характеристиках, або подорожчають на 30% Водночас є побоювання, що бюджетні теелфони можуть поступово зникнути з ринку.

Нагадаємо, 1 березня Xiaomi припинила підтримку понад 40 смартфонів. Більшість з них вже давно не отримували великих оновлень, а тепер остаточно позбавляються і патчів безпеки.

А в кінці лютого на глобальному ринку дебютувала лінійка Xiaomi 17. Обидві моделі отримали урізані" батареї і конфігурації пам'яті, а також більш високу ціну.

