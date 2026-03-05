Конкурент Samsung представив бюджетні смартфони у 'прозорому' дизайні (фото)

Pro-версії Nothing Phone (4a) дістався більш преміальний алюмінієвий корпус, 140-кратний зум і LED-панель у кришці.

Компанія Nothing представила свої нові середньобюджетні смартфони – Phone (4a) і (4a) Pro. Новинки отримали оновлений дизайн, поліпшені характеристики і трохи вищу стартову ціну, при цьому зберігши фірмовий "прозорий" дизайн, пише The Mirror.

Базовий Phone (4a) оснащений AMOLED-екраном з частотою оновлення до 120 Гц і працює на базі Snapdragon 7s Gen 4. Смартфон отримав потрійну камеру з основним сенсором на 50 Мп, а також оновлену світлову систему Glyph Bar на задній панелі, яка використовується для оповіщень, індикації дзвінків та інших функцій.

Версія Phone (4a) Pro відрізняється більш потужним чипсетом Snapdragon 7 Gen 4, більшим екраном 6,83 дюйма і поліпшеною камерою зі 140-кратним ультразумом. Також Pro-версії дістався більш преміальний алюмінієвий корпус і LED-панель в кришці.

Обидві моделі оснащені акумулятором 5080 мАг і швидкою зарядкою 50 Вт, а також використовують накопичувачі стандарту UFS 3.1. Смартфони будуть доступні в декількох конфігураціях пам'яті, включаючи версії з 8/128 ГБ і 12/256 ГБ. Виробник також пообіцяв тривалу підтримку – до трьох великих оновлень Android і шести років оновлень безпеки.

Смартфони будуть пропонуватися в декількох яскравих кольорах, включаючи чорний, білий, рожевий і синій. Стартова ціна Nothing Phone (4a) становить €350 або близько 18 000 грн, тоді як версія Phone (4a) Pro оцінюється в €480 або 25 000 грн. Попередні замовлення на пристрої вже відкриті, а їх глобальні продажі почнуться в найближчі тижні.

Раніше цього тижня Apple представила бюджетний iPhone 17e за 599 доларів. Новинка отримала магніти MagSafe і рожеве забарвлення, але залишилася з однією камерою 48 Мп і старою "чубчиком".

