Кім Чен Ин 'засвітився' на великому кораблі і заявив про прорив у створенні ядерного флоту

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин протягом двох днів особисто інспектував новий 5000-тонний есмінець Choe Hyon та спостерігав за пусками стратегічних крилатих ракет. Пхеньян заявляє про намір будувати по два таких кораблі щороку, щоб прискорити ядерне озброєння військово-морських сил, пишуть Associated Press.

Корабель розроблений як універсальна платформа, здатна нести: системи ППО та протикорабельний захист, ядерні балістичні ракети та стратегічні крилаті ракети, зазаначається у матеріалі.

Як повідомляє державне агентство KCNA, візити на західну верф Нампо відбулися у вівторок та середу. Кім Чен Ин назвав введення в експлуатацію корабля - "значним кроком" у розширенні радіуса дії своєї армії та можливостей для завдання превентивних ударів.

Під час ходових випробувань у середу з борту судна було випущено кілька крилатих ракет, які офіційні ЗМІ КНДР назвали "стратегічними" - цим терміном Пхеньян зазвичай позначає зброю, здатну нести ядерний заряд.

Південнокорейські військові та експерти припускають, що будівництво корабля такого класу стало можливим завдяки тісній військовій співпраці КНДР з Росією. Попри грізні заяви Пхеньяна, зовнішні експерти мають сумніви щодо реальної боєготовності флоту.

Другий есмінець цього ж класу Kang Kon зазнав серйозних пошкоджень під час невдалого спуску на воду минулого року, що викликало гнівну реакцію Кіма, який назвав інцидент "злочинним", зазначають журналісти.

Лідер країни поставив амбітне завдання: протягом наступних п'яти років будувати по два військові кораблі аналогічного або вищого класу щорічно. Також триває будівництво третього есмінця, який планують завершити до жовтня - річниці заснування правлячої партії, пишуть ЗМІ.

Окрім технічного переозброєння, спостерігається і політичне загострення, пояснюють у матеріалі. Аналітики вважають, що посилення флоту може бути підготовкою до офіційного перегляду морського кордону з Південною Кореєю. Кім неодноразово заявляв, що не визнає чинну "Північну лінію межі", що в минулому вже призводило до смертельних сутичок у морі.

За словами автора матеріалу, Кім Чен Ин заявив про значні успіхи у програмі ядерного озброєння військово-морського флоту КНДР, підкресливши, що цей крок забезпечить найбільш радикальне посилення морського суверенітету країни за останні п’ятдесят років.

Попри активне нарощування військової потужності та категоричну відмову від ідеї ядерного роззброєння, північнокорейський лідер залишає простір для дипломатичних маневрів. Пхеньян не закриває можливість відновлення діалогу з адміністрацією Дональда Трампа, проте ставить чітку умову: Вашингтон має кардинально змінити свій підхід до переговорного процесу. Таким чином, мілітаристська риторика Пхеньяну поєднується зі стратегічним очікуванням нових ініціатив з боку США, повідомляє видання.

