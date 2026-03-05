Рютте висловився щодо застосування 5 статті НАТО після ракетного інциденту в Туреччині

За словами генсека, багато союзників по НАТО підтримують США та Ізраїль в їхніх ударах по Ірану.

НАТО не планує застосовувати статтю 5 про взаємну оборону у звʼязку зі збиттям балістичної ракети, що летіла в бік Туреччини. Про це заявив генеральний секретар альянсу Марк Рютте в інтервʼю Reuters на тлі побоювань, що НАТО може бути втягнуте у війну між США та Іраном.

"Ніхто не говорить про статтю 5", - зауважив Рютте в інтерв'ю в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, хоча й назвав інцидент "серйозним".

Він додав:

"Найважливіше, що вчора наші супротивники побачили, що НАТО є настільки сильним і пильним".

Також Рютте наголосив, що багато союзників по НАТО підтримують США та Ізраїль в їхніх ударах по Ірану, адже ця країна "майже стала загрозою і для Європи".

Коли у нього запитали, чи впевнений він, що США мають чітке уявлення про кінцевий результат, аби уникнути нестабільності, яка може загрожувати Європі, Рютте сказав:

"З моїх розмов із високопоставленими американськими військовими та політичними лідерами я маю абсолютну впевненість, що вони знають, куди йдуть".

Він додав, що лідери НАТО домовилися про необхідність знайти способи продовжувати підтримувати Україну в її війні проти російського вторгнення, навіть попри те, що країни Близького Сходу негайно хочуть поповнити свої арсенали, зокрема і засоби ППО.

На запитання, яким чином це може статися, якщо враховувати, що підтримка України у сфері протиповітряної оборони вже є недостатньою, Рютте сказав, що промисловість має збільшити виробництво такої зброї.

"Ми повинні повторити те, що ми робимо з боєприпасами, коли йдеться про інші дорогі товари", - підкреслив Рютте.

Що цьому передувало?

У середу, Туреччина, яка є членом альянсу, повідомила, що протиповітряна оборона НАТО знищила іранську балістичну ракету, яка прямувала в турецький повітряний простір.

"Пʼята стаття НАТО визначає, що напад на одного з її членів є нападом на всіх. Вона зобов'язує союзників вживати заходів, які вони вважають необхідними для надання допомоги країні, що зазнала нападу, включаючи потенційне застосування військової сили", - нагадали у Reuters.

Водночас Генеральний штаб Збройних сил Ірану заперечив, що він запускав ракети по Туреччині, додавши, що Ісламська Республіка поважає суверенітет "дружньої" Туреччини.

"Коли війна між США та Іраном вступила в шостий день, конфлікт поширився за межі країн Перської затоки і на Азію, спричинивши потрясіння на світових ринках і змусивши тисячі туристів і мешканців, які опинилися в скрутному становищі, намагатися втекти з Близького Сходу", - додали у матеріалі.

Війна з Іраном - останні новини

Раніше Forbes писав, що два найбільші авіаносці США на межі виснаження через операцію проти Ірану. Зазначається, що проблему частково може вирішити передислокація французького авіаносця "Шарль де Голль", який візьме на себе частину оборонних та розвідувальних місій.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ може надавати Ірану ППО та електроніку для "Шахедів". За його словами, у Росії також багато систем ППО, які можуть передаватися іранському режиму.

"На сьогодні Росія не проявляє себе як союзник Ірану. Може, вона і хотіла б, але ми вже бачили із Сирією і зараз бачимо на прикладі Ірану: я думаю, в них просто не вистачає сил для цього", - наголосив глава держави.

