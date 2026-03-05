Хвилювання через свій вік прискорює процес старіння у жінок, - нове дослідження

При цьому такий ефект спостерігався тільки у жінок, чиї страхи були пов'язані з потенційним погіршенням здоров'я в літньому віці.

Нове дослідження показало, що занепокоєння щодо старіння може бути "самоздійснювальним пророцтвом", оскільки ці переживання фактично прискорюють процес старіння у жінок. Як пише The Independent, недавнє дослідження зразків крові більш ніж 700 жінок у США, опубліковане в журналі Psychoneuroendocrinology, показало, що жінки, які повідомляли про більш високий рівень тривожності з приводу старіння, демонстрували ознаки прискореного біологічного старіння на клітинному рівні.

При цьому жінки в дослідженні не турбувалися про те, що будуть виглядати старшими. Це також не було пов'язано з фертильністю і тиском суспільства, що вимагає продовження роду.

"Ефекти прискореного епігенетичного старіння спостерігалися тільки у жінок, чиї страхи були пов'язані з потенційним погіршенням здоров'я в літньому віці", - йдеться в статті.

Відео дня

Як тривога прискорює старіння?

Ключ криється в нашій ДНК, а точніше, в наших теломерах. Це комплекси ДНК-білок, що розташовані на кінцях хромосом і захищають їх від руйнування, а також зберігають генетичну інформацію під час поділу клітин. Довжина теломерів є одним з найсильніших індикаторів біологічного старіння - скорочена довжина теломерів пов'язана з підвищеним ризиком всіх вікових захворювань, включаючи хвороби серця, рак і деменцію.

Так, раніше в дослідженні 2012 року, що охопило понад 5000 жінок, було виявлено, що поширена форма тривожності - фобії - пов'язана з укороченням теломер у жінок середнього та старшого віку, достатнім для того, щоб скоротити тривалість життя на шість років у порівнянні з жінками, які не страждають на фобії.

Наскільки душевний стан впливає на фізичне здоров'я

Одне велике дослідження в США показало, що люди з оптимістичним поглядом на старіння проживуть в середньому на 7,5 років довше, ніж ті, хто ставиться до цього негативно, навіть з урахуванням таких факторів, як соціально-економічний статус, самотність і стан здоров'я учасників на початок дослідження.

А метааналіз більш ніж 100 досліджень виявив "стійкий" зв'язок між сприйняттям старіння і довголіттям, причому близько 80 відсотків робіт продемонстрували цей зв'язок – достатньо для встановлення причинно-наслідкового зв'язку.

Основні механізми

Експерти виявили три основні механізми, які лежать в основі цього "самоздійснюваного пророцтва про старіння": психологічний, поведінковий і фізіологічний.

Перший відноситься до засвоєних переконань про старіння, які змінюють наше мислення і поведінку – наприклад, сумніви у своїй фізичній силі або підвищена забудькуватість, тому що ми очікуємо, що це відбудеться з віком.

Друга причина пов'язана з довгостроковою поведінкою, заснованою на "самоздійснюваному пророцтві", коли люди припускають, що їхнє здоров'я з віком погіршиться, і вважають, що вони практично не можуть на це вплинути, тому не вживають профілактичних заходів для уповільнення процесу старіння, таких як правильне харчування і регулярні фізичні вправи.

А третя причина пов'язана з фізичним впливом підвищеного стресу. Одне дослідження показало, що у людей, які негативно ставилися до старіння, рівень кортизолу підвищився на 40 відсотків у період між 50-ма і 80-ма роками; зворотна ситуація спостерігалася у тих, хто був оптимістичним, у них рівень кортизолу за той же період трохи знизився. Згодом постійне підвищення рівня кортизолу в організмі може негативно вплинути на імунну та серцево-судинну системи, а також на гіпокамп, і спровокувати запалення.

Раніше вчені встановили, що спостереження за птахами може уповільнити старіння мозку.

Вас також можуть зацікавити новини: