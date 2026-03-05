В ГУР відповіли, чи планує Україна відправляти свої війська на Близький Схід

Україна має багаторівневу координацію для боротьби з "Шахедами", наголосив Вадим Скібіцький.

Україна не буде безпосередньо відправляти свої війська на Близький Схід для допомоги у боротьбі з іранськими "Шахедами". Про це заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Ми не кажемо, що збираємося брати участь [у місіях за кордоном] на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх", - сказав Скібіцький.

Водночас він наголосив, що досвід України у протидії "Шахедам" є унікальним та необхідним для світу. Він зазначив, що Україна готова ділитися ним із партнерами для зміцнення спільної безпеки.

Відео дня

"Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли та в який час вони запускають "Шахеди", і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення", - додав Скібіцький.

Він також звернув увагу на зростання загрози безпілотників. Якщо на початку РФ запускала близько 30 "Шахедів" за місяць, то зараз їхня кількість обчислюється сотнями. Зокрема він нагадав, як у липні РФ використала рекордні 802 БпЛА за одну добу. Представник ГУР наголосив, що ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів.

"Українська ППО покладається на багаторівневу координацію - від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Усе це має працювати у складній інкорпорації, а не як окремий тип озброєння", - зазначив Скібіцький.

Допомога України на Близькому Сході: що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський допустив відправку українських військових на Близький Схід, але за умови, що ці країни сприятимуть завершенню війни в Україні. Він також зазначив, що проводить переговори з представниками цих країн, які зацікавлені у співпраці.

Також президент заявив, що Україна готова обміняти свої дрони-перехоплювачі на ракети для Patriot. Водночас він наголосив на тому, що загроза з боку Ірану для України зменшилася. Президент пояснив, що раніше Тегеран передав Москві озброєння. Однак зараз по іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони.

Вас також можуть зацікавити новини: