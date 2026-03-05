Ціни на газ у Європі б’ють рекорди: підготовка до зими подорожчала на десятки мільярдів

Європейський газовий ринок особливо вразливий після тривалих холодів цієї зими.

Ціни на природний газ в Європі відновили найрізкіше зростання за останні роки. Невизначеність через війну на Близькому Сході продовжує розхитувати енергетичні ринки.

Як пише Bloomberg, у четвер, 5 березня, ціни на газ на європейських біржах підскочили на 13%. Напередодні контракти дешевшали, адже ринок оцінював реалістичність американського плану щодо гарантування безпечного проходу танкерів через Ормузьку протоку. Водночас трейдери все ще закладають у ціни ризик значних перебоїв із постачанням енергоносіїв у світі.

Ціна на газ у Європі на початку цього тижня зросла до трирічного максимуму після того, як Катар закрив Ras Laffan - найбільший у світі завод з експорту СПГ - після атаки іранського безпілотника.

Для Європи і без того складне завдання – заповнити газові сховища до наступної зими – раптово стало значно ризикованішим і дорожчим. Наслідки війни США та Ізраїлю проти Ірану вже порушують виробництво і постачання зрідженого природного газу (ЗПГ), скорочуючи пропозицію і штовхаючи ціни вгору.

Європейський газовий ринок особливо вразливий після тривалих холодів цієї зими, які виснажили і без того низькі запаси палива. Цього літа Європі потрібно буде купувати більше скрапленого природного газу (СПГ), щоб поповнити їх, і можливо доведеться конкурувати за вантажі з країнами Азії, якщо поставки з Близького Сходу не зможуть дістатися світових ринків.

Головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен зазначив, що поки не видно жодних ознак швидкого відновлення судноплавства через протоку, тому побоювання щодо дефіциту СПГ зростають із кожним днем.

Підготовка до зими значно подорожчає

Як зазначає агентство Reuters, після російського вторгнення в Україну у 2022 році Європа різко збільшила залежність від СПГ, фактично відмовившись від більшості поставок російського трубопровідного газу. Якщо раніше СПГ (який поставляється танкерами) забезпечував близько 19% газового постачання регіону, то цього року його частка може зрости до 45% (174 млрд кубометрів). Це приблизно 1800 танкерів, за оцінками S&P Global Energy.

За підрахунками Kpler, щоб заповнити сховища цього літа, Європі потрібно закупити близько 700 партій СПГ, або 67 млрд кубометрів, що на 180 партій (17 млрд кубометрів) більше, ніж торік. Частину обсягів забезпечать трубопровідні поставки з Норвегії та Алжиру, однак більшість доведеться імпортувати у вигляді СПГ.

За підрахунками Reuters, витрати Європи на додаткові 180 партій СПГ зросли до 10,1 млрд доларів з 6,7 млрд доларів кілька днів тому. Загальна вартість літнього поповнення запасів 67 млрд кубометрів піднялася приблизно на 13,6 млрд доларів – до 40 млрд доларів.

"Якщо перебої із судноплавством в Ормузькій протоці триватимуть місяць, запаси газу в Європі можуть впасти до історично низького рівня. Через протоку проходить близько 120 млрд кубометрів СПГ на рік, або 20% світових поставок", - ідеться у матеріалі.

Аналітики SEB Research прогнозують, що ціни на газ можуть стабільно перевищити 60 євро за МВт·год в порівнянні з приблизно 50 євро зараз і 32 євро наприкінці минулого тижня. Тривала зупинка катарського СПГ-комплексу Ras Laffan може спричинити кризу, подібну до енергетичної кризи 2022 року, і підняти ціни до 100 євро за МВт·год або більше.

Норвегія – найбільший постачальник газу до Європи – вже працює на максимальній потужності, тому додатковий попит доведеться покривати насамперед за рахунок СПГ.

Ціни на газ – останні новини

Ціни на природний газ в Європі зросли на 34% на тлі невизначеності щодо того, як на довго буде зупинено експорт з найбільшого в світі заводу з виробництва скрапленого газу в Катарі. У порівнянні з закриттям торгів 27 лютого ціни на газ у Європі 3 березня зросли на 70%.

За останні дні ціни на природний газ в Україні зросли на 20% і 3 березня досягли 27 800 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ). Фахівці зазначають, що ціни на природний газ в Україні зростають під непрямим впливом війни на Близькому Сході.

