ЄС пропонує '‎Дружбу': Україна отримала шанс на розблокування €90 мільярдів, – Bloomberg

Угорщина та Словаччина блокують підтримку Києва доки не відновляться постачання через трубопровід "‎Дружба".

Європейський Союз розглядає можливість надати Україні фінансову допомогу для ремонту нафтового трубопроводу "‎Дружба"‎, повідомляє Bloomberg.

Європейська комісія може виділити цю підтримку у межах механізму бюджетної допомоги Україні. ЄС також готовий надати експертну підтримку Києву.

Зараз Євросоюз веде переговори з Україною щодо можливості направити місію, яка перевірить масштаби пошкоджень на нафтопроводі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що підтримує ідею такої місії за участю делегатів від Угорщини та Словаччини і готовий прийняти її висновки.

Нафтопровід "‎Дружба"‎ - головні новини

Росія вдарила по "‎Дружбі"‎ у січні, що спричинило пожежу на резервуарі для зберігання нафти, яку гасили протягом 10 днів. За словами першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля, на момент російського удару в резервуарі було 25 тисяч кубометрів нафти, частину якої закачали в трубу. Це призвело до пошкодження частини внутрішнього обладнання нафтопроводу. З огляду на масштаб руйнувань Київ поки що не може назвати терміни проведення ремонту.

В свою чергу Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в затримці постачань, водночас ставлячи під сумнів масштаб пошкоджень. При цьому жодна з цих країн не визнала російську атаку в січні. Сьогодні Угорщина та Словаччина блокують підтримку Києва і санкції проти Кремля, доки не відновляться постачання через нафтопровід.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який готується до виборів у квітні і наразі відстає в опитуваннях, заявив, що блокуватиме життєво важливу підтримку Києву, включно з кредитами ЄС на 90 млрд доларів, доки постачання не буде відновлено. Словаччина тим часом припинила екстрені постачання електроенергії до України.

Блокування допомоги з боку Угорщини викликало роздратування у низці столиць країн-членів ЄС, які звинуватили Будапешт у порушенні обіцянки щодо підтримати надання кредиту Україні.

